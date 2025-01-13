بعد السجن نحو 5 سنوات.. إيران تُفرج عن الناشطة الألمانية ناهيد تقوى

(وكالات)



أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح الناشطة الألمانية ذات الأصول الإيرانية، ناهيد تقوي، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال.

وأكدت ابنتها، مريم كلارين، الخبر عبر منصة "إكس"، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها، مشيرة إلى عودتها إلى ألمانيا بأمان.

وكتبت كلارين في منشورها "انتهى الأمر. ناهد حرة! بعد أكثر من 4 سنوات كسجينة سياسية في إيران، عادت والدتي إلى ألمانيا. شكراً لكل من دعم حملة (فري ناهد). نرجو من وسائل الإعلام احترام خصوصية عائلتنا في هذا الوقت".

وتبلغ ناهيد تقوي، من العمر 69 عامًا، واعتُقلت في أكتوبر 2019 أثناء تواجدها في إيران، وقضت 7 أشهر في الحبس الانفرادي وتعرضت لاستجوابات مكثفة، قبل أن تصدر المحكمة الثورية حكما بسجنها عشر سنوات وثمانية أشهر بتهمة "إدارة جماعة غير مشروعة"، بالإضافة إلى ثمانية أشهر أخرى بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد النظام".

ويتزامن خبر الإفراج عن ناهيد مع استعدادات لاجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولون إيرانيون بنظرائهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لمناقشة قضايا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.