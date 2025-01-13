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سي إن إن: حرائق لوس أنجلوس دمرت مساحة أكبر من باريس

10:14 ص الإثنين 13 يناير 2025

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

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وكالات

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن المساحة الإجمالية التي احترقت بسبب حرائق باليساديس وإيتون وهيرست بلغت نحو 38629 فدانًا اعتبارًا من الساعة 2:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وفقًا للأرقام الصادرة عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا cal fire.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن هذا يعادل نحو 60 ميلًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة مدينة باريس 40 ميلًا مربعًا، ما يعني أن الحرائق اجتاحت مساحة من الأرض أكبر من عاصمة فرنسا.

وتبلغ مساحة حريق باليساديس وحده حوالي 37 ميلًا مربعًا (23713 فدانًا) وفقًا لإدارة كاليفورنيا للإطفاء، لذا فهو يقترب من حجم باريس.

وفيما سبق طالبت السلطات المحلية في كاليفورنيا، آلاف السكان بإخلاء منازلهم فورا بسبب حرائق الغابات المنتشرة في المنطقة.

حرائق لوس أنجلوس الحرائق في كاليفورنيا الولايات المتحدة
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