غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على جنوب وشرق لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين جنوبي لبنان، وأطراف بلدة جنتا في قضاء بعلبك على أطراف سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفي السياق ذاته، رصد تحليق للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء البقاع شرقي لبنان.

وفي وقت سابق، توغلت قوة مدرعة إسرائيلية في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تمركزت قرب أحد المنازل.

كما أشارت إلى توغل دورية لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل به منذ إعلانه تقريبا.