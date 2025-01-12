زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب غربي المكسيك دون أضرار جسيمة

مكسيكو سيتي - (أ ب)

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة في جنوب غرب المكسيك اليوم الأحد، دون التسبب في أضرار جسيمة أو وقوع إصابات.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 21 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكويلا، بالقرب من الحدود بين ولايتي كوليما وميتشواكان، وعلى عمق 34 كيلومترا.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن الزلزال دفع فرق الطوارئ إلى مراجعة بروتوكول التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وكتبت شينباوم: "لا توجد تطورات جديدة".

وأفاد معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي بعدم وجود تقارير عن أضرار في العاصمة مكسيكو سيتي، التي تبعد حوالي 600 كيلومتر شرق مركز الزلزال قرب قرية كوالكومان الجبلية في ولاية ميتشواكان.

وأعلن المركز الوطني للزلازل في المكسيك أنه حتى الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، سُجلت 329 هزة ارتدادية، وقدر المركز قوة الزلزال بـ 6.1 درجة، مشيرا إلى أن اختلاف القياسات الأولية أمر شائع.

وتُعتبر المكسيك عرضة للزلازل نظرا لموقعها بالقرب من تصادم الصفائح التكتونية، وخلال الأربعين عاما الماضية، شهدت البلاد ما لا يقل عن سبعة زلازل بقوة 7 درجات أو أكثر، مما أسفر عن مقتل حوالي 10 آلاف شخص، معظمهم في زلزال مدمر بقوة 8 درجات ضربها عام 1985.