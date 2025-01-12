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حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

08:37 ص الأحد 12 يناير 2025

حرائق الغابات

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن حريقا ضخما اندلع بسرعة في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس، إذ اقتربت النيران من منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وفقا لروسيا اليوم.

وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غير حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة.

وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو برانتوود المقيمة فيه هاريس، وقيمته 5 ملايين دولار.

ويقيم في الحي أيضا الممثل أرنولد شوارزينيغر حاكم كاليفورنيا الأسبق، والممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون، وميرل ستريب.

ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.

ولا يزال حريق باليساديس أكبر حريق مشتعلا وشارك المسؤولون المزيد من أوامر الإخلاء والتحذيرات لمنطقتي إنسينو وبرينتوود في لوس أنجلوس. كما تسبب حريق إيتون، فوق ألتادينا في شمال مقاطعة لوس أنجلوس، في مقتل 11 شخصا على الأقل وحرق أكثر من 22 ميلا مربعا، مخلفا مشاهد مروعة من الدمار.

وحققت فرق الإطفاء تقدما كبيرا في حريق كينيث وحريق هيرست، اللذين اندلعا في وادي سان فرناندو في لوس أنجلوس.

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