ماريا زاخاروفا تعلق على مشاركة السجناء في إخماد حرائق كاليفورنيا.. ماذا قالت؟

وكالات

علقت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على استعانة السلطات الأمريكية بنزلاء السجون في إخماد حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قائلة: "أنها نفاق".

وأشارت زاخاروفا في منشور على "تليجرام"، إلى أن المسؤولين الأمريكيين في السنوات الأخيرة انتقدوا الصين أكثر من مرة لاستخدام العمل القسري، خصوصا في إقليم شينجيانج الأويجوري الذاتي الحكم وفقا لروسيا اليوم.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان القانون الذي تبناه الكونجرس الأمريكي في عام 2021، "لمنع العمل القسري للأويجور"، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، وينص على وقف صادرات المنتجات التي يعتقد أنها صنعت باستخدام العمل القسري في الإقليم الصيني المذكور.

وتابعت: "في هذا السياق يظهر سؤال منطقي: هل سيعتمد الكونجرس مشروع قانون حول فرض عقوبات على سلطات كاليفورنيا وشركات خاصة وأمريكيين بسطاء لاستخدام "سخرة" السجناء أثناء إخماد الحرائق".

يذكر أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية تشهد موجة كبرى من حرائق الغابات في الأيام الأخيرة التي قد أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا وألحقت أضرارا مادية كبيرة.

ووصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها أكبر حرائق في تاريخ كاليفورنيا.