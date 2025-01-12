وسط تحذيرات بالإخلاء.. حرائق لوس أنجلوس تهدد متحف "جيه بول جيتي" وجامعة كاليفورنيا

وكالات

أصدر رجال الإطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تحذيرات جديدة بالإخلاء المناطق المجاورة لمتحف "جيه بول جيتي" الشهير في مدينة لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في المدينة، تحسبا من وصول حرائق الغابات التي زادت من توتر السكان، وفقا لسكاي نيوز.

ويخوض رجال الإطفاء معركة ضارية ضد ألسنة اللهب في مانديفيل كانيون، موطن أرنولد شوارزنيجر وغيره من المشاهير، بالقرب من ساحل المحيط الهادئ، وبينما كان الدخان الكثيف يلف سفح التل المغطى بالشجيرات الصغيرة، استخدم رجال الإطفاء على الأرض خراطيم المياه لمحاولة إبقاء ألسنة اللهب المتصاعدة تحت السيطرة.

وقال كريستيان ليتز، رئيس عمليات إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن التركيز الرئيسي السبت كان على حريق باليسيدس الذي يشتعل في منطقة الوادي، بالقرب من حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مشددا على أنه: "نحتاج لأن نكون أكثر جرأة هناك".

وقالت مشرفة المقاطعة ليندسي هورفاث، إن منطقة لوس أنجلوس شهدت "ليلة أخرى من الرعب والحزن الذي لا يوصف، وتم إخلاء المزيد من السكان بسبب تمدد الحريق في الاتجاه الشمالي الشرقي من حريق باليسيدس".

كان الحريق يهدد بالانتقال إلى الطريق السريع 405، وهو شريان رئيسي للحركة في المنطقة، مما قد يصبح مسارا إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في تلال هوليوود ووادي سان فرناندو.

وأعلنت المكسيك، إرسال تعزيزات لمكافحة الحرائق المتعددة التي تشهدها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منطقة من الولايات المتحدة يعيش فيها كثير من المكسيكيين.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، إن مجموعة مساعدة إنسانية ستغادر إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا، مضيفة: "نحن بلد الكرم والتضامن"، ناشرة على منصة إكس صورة طائرتي شحن على مدرج مطار.

وامتدت الحرائق المتعددة التي اندلعت في لوس أنجلوس وأودت بحياة أحد عشر شخصا على الأقل، السبت، إلى مناطق كانت بمنأى عن الحرائق سابقا، وبالتالي تأثرت بدورها بأوامر الإخلاء.