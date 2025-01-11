إعلام عبري: 400 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا منذ بدء العملية البرية بغزة

وكالات

ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، أن 50 جنديا إسرائيليا قُتلوا بينهم 11 في بيت حانون منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن 400 جنديا إسرائيليا قتلوا حتى اليوم منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي غزة، موضحة أن الحادثة التي أودت بحياة 4 جنود في بيت حانون أدت إلى إصابة 5 جنود آخرين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في إمكانية وصول المسلحين لمكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد، مشيرة إلى أن التفجير ببيت حانون الذي أدى لمقتل الجنود الأربعة استهدف دورية لنائب قائد لواء ناحال.

وذكرت القناة 12 أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية، موضحة أن تحقيق أولي يؤكد أن إجلاء الجنود القتلى والجرحى من بيت حانون كان معقدا وتحت نيران المسلحين.

وأفادت القناة العبرية، بأن التحقيق الأولي يؤكد أن الجنود الإسرائيليين واصلوا القتال خلال الإجلاء من بيت حانون جراء إطلاق النار.