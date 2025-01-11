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زيلينسكي يرحب بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

08:13 م السبت 11 يناير 2025

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كييف (أوكرانيا) - (أ ب)

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي جو بايدن بعد إعلان الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة ضد قطاع الطاقة الروسي شديد الأهمية، وفقا لحساب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام.

وتستهدف العقوبات ما يربو على 180 ناقلة نفط يشتبه في أنها أنها جزء من أسطول الظل الذي يستخدمه الكرملين للتحايل على عقوبات مفروضة على صادرات النفط، وكذلك شركات الطاقة الروسية العملاقة والتجار وشركات خدمات حقول النفط ومسؤولي الطاقة، وأفادت وزارة المالية الأمريكية بأن هناك عدة سفن شملتها العقوبات يشتبه في شحنها نفط إيراني خاضع للعقوبات.

وقال زيلينسكي: "من المهم للغاية أن أمريكا ضربت أسطول الظل الروسي للناقلات الآن وشركات مثل (جازبروم نفت) وسورجوتنفتيجاز التي تجمع أموالا (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين شخصيا، لا بد أن يشعر بثمن حربه، وخسارة أمواله".

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