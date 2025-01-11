وزير الخارجية السوداني: الجيش يطوّق عدّة مناطق تسيطر عليها الدعم السريع

وكالات

قال وزير الخارجية السوداني علي الشريف، اليوم السبت، إن السيطرة على مدينة "ود مدني" لحظة فارقة سيذكرها التاريخ وسيتحول فيها ميزان القوة لصالح الجيش السوداني.

وأكد الشريف في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الدول التي تدعم مليشيا "الدعم السريع" بالسلاح هي من تسببت بإطالة أمد الحرب التي يسعى الجيش السوداني لحسمها في الداخل والخارج.

وأوضح الشريف أن الجيش السوداني والقوات النظامية يطوقون عددا من المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع ويسعون لاستعادتها.

وأكد وزير الخارجية السوداني، أن بلاده حريصة على علاقات جيدة مع دول الجوار، مشددا على أن استقرار السودان ضروري لاستقرار المنطقة.