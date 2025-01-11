زيلينسكي: أسرنا عسكريين كوريين شماليين في منطقة كورسك

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن المحققين يستجوبون جنديين كوريين شماليين مصابين بعد أسرهما في منطقة كورسك الروسية.

وكتب زيلنسكي على موقع: "أسر جنودنا جنودا كوريين شماليين في منطقة كورسك. هذان جنديان نجا وتم إحضارهما إلى كييف ويتحدثان إلى محققي SBU»، في إشارة إلى جهاز الأمن في SBU الأوكراني.

وأعلنت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية الثلاثاء الماضي، أنها تمكنت من قتل 13 جنديا كوريا شماليا أثناء غارة على منطقة كورسك الروسية.

وأوضحت القوات الأوكرانية حينها: "أنه خلال العملية الأخيرة تمكن جنود قوات العمليات الخاصة من القضاء على خمسة جنود كوريين شماليين في مواجهة قتالية، وثمانية آخرين بمساعدة طائرات بدون طيار، وعقب المعركة، فحصت القوات الأوكرانية جثث الجنود الكوريين الشماليين وممتلكاتهم الشخصية، كان أحدهم يحمل بندقية مزودة بمنظار محاذاة وجهاز راديو أزارت صيني روسي، وجهاز كشف الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى بطاقة هوية تختلف عن بطاقة الهوية العسكرية الروسية العادية".

وقال رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة في مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أندريه كوفالينكو" إن جنودا من كوريا الشمالية يرتدون الزي العسكري الروسي يطردون سكان قرية ماخنوفكا - الواقعة في منطقة كورسك الروسية - من منازلهم" على حد قوله.