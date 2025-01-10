"تمثيلية حقيرة".. أول تعليق من ترامب بعد الحكم عليه بقضية الأموال

القاهرة- مصراوي

رد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الحكم الصامت على المال في منشور على Truth Social، وانتقد الديمقراطيين ووعد بالاستئناف.

وقال في المنشور "الديمقراطيون الراديكاليون فقدوا مطاردة ساحرة أخرى مثيرة للشفقة" مجادلا بأنه "لم تكن هناك قضية على الإطلاق".

وتابع ترامب: "لقد تحدثت هيئة المحلفين الحقيقية، وهي الشعب الأمريكي، من خلال إعادة انتخابي بتفويض ساحق في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في التاريخ. كما رأى الشعب الأمريكي، لم يكن لهذه "القضية" جريمة، ولا أضرار، ولا دليل، ولا حقائق، ولا قانون، فقط قاضٍ متضارب للغاية، وشاهد نجم محروم، ومخزي، ومتسلسل حنث باليمين، وتدخل إجرامي في الانتخابات".

وأضاف ترامب: "كان حدث اليوم تمثيلية حقيرة، والآن بعد أن انتهى، سنستأنف هذه الخدعة، التي ليس لها ميزة، ونعيد ثقة الأمريكيين في نظام العدالة العظيم الذي كنا نعيده".

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/113804764963563444

أثناء النطق بالحكم: قال القاضي خوان ميرشان إن الحماية القانونية للرئاسة "لا تقلل من خطورة الجريمة أو تبرر ارتكابها بأي شكل من الأشكال"، مضيفًا أن "إحدى السلطات التي لا توفرها هي سلطة محو حكم هيئة المحلفين".

أصدر قاض أمريكى حكمه على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في قضية دفع الأموال مقابل الصمت، لكنه يرفض فرض أي عقوبة قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وحكم على ترامب بالإفراج غير المشروط، مما يعني أنه لن يواجه عقوبة السجن أو العقوبات

الحكم، الذي كان متوقعًا، يعني أن ترامب سيظل مجرمًا لكنه لن يواجه عقوبة السجن أو العقوبات أو المراقبة لإدانته في قضية الأموال الصامتة.

وحسب سي إن إن الأمريكية، فإنه لم يصدر أي رد أو تعليق من ترامب عندما اختتمت جلسة الاستماع.