خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت يهنئان الرئيس الجزائري على إعادة انتخابه

الجزائر- (د ب أ)

هنأ خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، أن ولي العهد محمد بن سلمان، هنأ أيضا بهذه المناسبة الرئيس تبون.

كما بعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى "أخيه" عبد المجيد تبون، أعرب له فيها عن تمنياته بالتوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

وكان تبون، قد تلقى تهاني من أمير دولة قطر، ورؤساء فلسطين، وتونس وتركيا، وسوريا، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحسب بيانات الرئاسة الجزائرية.

كما باركت الخارجية الأمريكية، النتائج التي خلصت إليها الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية للعلاقات مع الجزائر، لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأبدت الولايات المتحدة عزمها على تقوية العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، وكذا التعاون الإقليمي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة العمل مع الرئيس تبون، على تعميق العلاقات، خلال عهدته الثانية.

وكان محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أعلن أمس الأحد، فوز تبون، بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 5 ملايين و329 ألف و253 صوتا ما يمثل نسبة 65 ,94 % من الأصوات المعبر عنها. متقدما على منافسيه علد العالي حساني شريف، الذي تحصل على ما نسبته 17 ,3 بالمائة من الأصوات بما يعادل 178 ألفا و797 صوتا، ويوسف أوشيش، الذي حاز على 122 ألفا و146 صوتا أي ما نسبته 16 ,2 بالمائة من الأصوات