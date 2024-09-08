البث الإسرائيلية: فتح المعبرين الحدوديين قرب إيلات وبيسان ابتداء من صباح الغد

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه ابتداء من صباح الغد سيتم فتح المعبرين الحدوديين قرب إيلات وبيسان لتنقلات المسافرين فقط.

وكانت هيئة البث العبرية، أعلنت إغلاق معبر رابين بين مدينتي إيلات الإسرائيلية والعقبة الأردنية أمام الإسرائيليين، مشيرة إلى أنه سيُسمح فقط للعمال الأردنيين بالمرور في اتجاه واحد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المعابر البرية مع الأردن.

وجاء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم على معبر اللنبي الحدودي مع الأردن.

ونتج عن الهجوم الذي قام فيه شخص بإطلاق النار على عدد من الإسرائيليين إلى مقتل 3 إسرائيليين بحسب ما أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت تل أبيب، إن منفذ الهجوم عند معبر اللنبي كان قادمًا من الأردن.

من جانبه، أعلن الأردن إغلاق جسر الملك حسين وبدء التحقيق في القضية.