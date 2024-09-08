مسؤولون أمريكيون: مستشارو بايدن يرون أن الاقتراح الجديد لن يؤدي لاتفاق

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن يريد مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق لكن مستشاريه يرون أن الاقتراح الجديد لن يؤدي إلى شيء.

وأشار أكسيوس، إلى أن البيت الأبيض يعيد تقييم استراتيجيته بشأن وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن الشكوك بدأت تزايد حول تقديم شروط جديدة لصفقة التبادل.

وأكد مسؤول أمريكي، أن واشنطن لا تزال تعمل لكن لن تقدم أي اقتراح في وقت قريب و"نحن في موقف صعب".

من جانبها، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، قولها إن مسؤول مطلع على المفاوضات أبلغ عائلات الأسرى بعدم احتمال إبرام صفقة قريبا، كما أبلغهم أن الخيار الوحيد لإتمام صفقة هو وقف الحرب.

وأوضحت مصادر، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن واشنطن لن تنجح في تقديم مقترح قريبا بسبب خلافات مع الوسطاء، مؤكدين أنه كان هناك تقدم بالمفاوضات لكن خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتمسكه بمحور فيلادلفيا خلط الأوراق.