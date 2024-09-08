إعلان

BBC

مسؤولون أمريكيون: مستشارو بايدن يرون أن الاقتراح الجديد لن يؤدي لاتفاق

09:26 م الأحد 08 سبتمبر 2024

الرئيس جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن يريد مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق لكن مستشاريه يرون أن الاقتراح الجديد لن يؤدي إلى شيء.

وأشار أكسيوس، إلى أن البيت الأبيض يعيد تقييم استراتيجيته بشأن وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن الشكوك بدأت تزايد حول تقديم شروط جديدة لصفقة التبادل.

وأكد مسؤول أمريكي، أن واشنطن لا تزال تعمل لكن لن تقدم أي اقتراح في وقت قريب و"نحن في موقف صعب".

من جانبها، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، قولها إن مسؤول مطلع على المفاوضات أبلغ عائلات الأسرى بعدم احتمال إبرام صفقة قريبا، كما أبلغهم أن الخيار الوحيد لإتمام صفقة هو وقف الحرب.

وأوضحت مصادر، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن واشنطن لن تنجح في تقديم مقترح قريبا بسبب خلافات مع الوسطاء، مؤكدين أنه كان هناك تقدم بالمفاوضات لكن خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتمسكه بمحور فيلادلفيا خلط الأوراق.

الرئيس جو بايدن البيت الأبيض وقف إطلاق النار في غزة صفقة تبادل الأسرى عائلات الأسرى بنيامين نتنياهو محور فيلادلفيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث الإسرائيلية: فتح المعبرين الحدوديين قرب إيلات وبيسان ابتداء من صباح الغد

إعلان

إعلان

بعد إباحتها من أستاذ بالأزهر.. بيان عاجل لدار الإفتاء بشأن حكم سرقة الغاز والكهرباء