حماس: محمد الضيف بخير وما زال على رأس عمله

(وكالات)



كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، خلال تصريحات لشبكة "الجزيرة"، عن وضع وحالة قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، قائلًا إنه بخير ولا يزال على رأس عمله.

وقال حمدان، في التصريحات التي نُشرت اليوم الأحد، إن "الأخ أبو خالد (محمد الضيف) بخير، ولا يزال يمارس دوره كقائد للمقاومة بين أفرادها وقواتها.

ونفى القيادي في حماس، جميع التقارير التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مقتل واستهداف الضيف خلال العمليات العسكرية المختلفة، قائلًا إن "كل ما نشر من إشاعات لم يدفع الضيف إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من القتال لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدر تقارير سابقة تحدث فيها عن استهداف الضيف خلال عملية في خان يونس، إلا أن حركة حماس نفت لاحقا استهداف الضيف.