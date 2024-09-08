مقتل وإصابة 16 مدنيًا جراء قصف روسي على منطقة دونيتسك

كييف - (د ب أ)

أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني، فاديم فيلاشكين، اليوم الأحد، عبر تطبيق تليجرام، مقتل خمسة مدنيين وإصابة 11 آخرين بجروح، جراء قصف روسي على منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال فيلاشكين "في السابع من سبتمبر الجاري، قتل الروس 5 من سكان منطقة دونيتسك: 3 في كوستيانتينيفكا، وشخص واحد في بيتريفكا وشيربينيفكا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقالت السلطات، اليوم الأحد إن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون في هجمات جوية روسية على مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

والضحايا هم زوجان من كبار السن، تدمر منزلهما خلال الليل، كما أن من بين المصابين طفلة تبلغ من العمر عامين وصبي 8 أعوام.

وتشهد مدينة سومي هجمات متكررة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال الدفاع الجوي الأوكراني إنه قام بصد عدد كبير من الهجمات الروسية ليلة أمس السبت، حيث دمر 15 طائرة مسيرة من بين 23 طائرة وصاروخا واحدا من بين أربعة صواريخ.

وأضاف أن مناطق أوديسا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك تعرضت لهجمات.

وقال الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، صباح اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت أكثر من 800 قنبلة جوية موجهة، ونحو 300 طائرة مسيرة وأكثر من 60 صاروخا على بلاده خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف زيلينسكي، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، " يمكن وقف الإرهاب فقط من خلال سبيل واحد: وهو ضرب المطارات العسكرية الروسية وقواعدها ولوجستيات الإرهاب الروسي. علينا تحقيق ذلك".

وعزز زيلينسكي من مطالباته للشركاء الغربيين بتزويد كييف بأسلحة طويلة المدى لتدمير أهداف على الأراضي الروسية.