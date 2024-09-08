وزير الخارجية يعقد غدا مباحثات مع نظيره الدنماركي ويستقبل وزير خارجية سوريا

مصر - (أ ش أ)

يعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غدا الاثنين

جلسة مباحثات مع لارس لوكا راسموسن وزير خارجية الدنمارك الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ويناقش الجانبان العلاقات المصرية- الدنماركية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

و يلتقى وزير الخارجية والهجرة فى اليوم نفسه مع " يلفا يوهانسون" المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والهجرة.

ومن المقرر أن يستقبل الوزير عبد العاطي غدا الدكتور "فيصل المقداد" وزير خارجية سوريا.