مقتل رجل بالرصاص جنوب إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت شرطة إسرائيل أن رجلا قتل بالرصاص في مدينة رهط جنوب إسرائيل، الليلة الماضية.

وبحسب منظمة "مبادرات إبراهيم" غير الربحية المعنية بتعزيز الاندماج والمساواة بين اليهود والعرب من مواطني إسرائيل ، فإن الرجل كان يبلغ من العمر 30، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد العرب، الذين قتلوا في عام 2024، حتى الآن إلى 156، حسب المنظمة.

وفي تقريرها لنهاية عام 2023، ألقت المنظمة، الكثير من اللوم في تصاعد العنف على وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي قالت المنظمة إنه أبطل خطة وضعها سلفه، بالتعاون مع قادة البلديات العربية لوقف موجة الجريمة في مجتمع عرب إسرائيل.