من عائلة واحدة.. 4 شهداء في قصف الاحتلال مخيم جباليا شمال غزة

وكالات

استشهد 4 فلسطينين من عائلة واحدة، اليوم الأحد، نتيجة قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها باتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وكان مسعفون قد قالوا، السبت، إن ما لا يقل عن 61 شخصا استشهدوا في غضون 48 ساعة في هجمات للجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة.

وبعد مرور 11 شهرا منذ اندلاع الحرب، لم تفلح جولات دبلوماسية عديدة حتى الآن في حسم اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة.

واشتعل فتيل أحدث موجة من النزاع في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي قالت إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمتواصل أدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا وإصابة 94616، فضلا عن نزوح جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.