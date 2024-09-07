تشريح جثة المتضامنة الأمريكية أكد مقتلها برصاص قناص إسرائيلي

وكالات

أعلن محافظ نابلس شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، نتيجة تشريح جثمان المتضامنة الأمريكية التركية أيسينور إيجي والتي تم اغتيالها أمس بالضفة الغربية.

وقال محافظ نابلس اليوم السبت، إن نتيجة الطب الشرعي أثبتت أن المتضامنة الأمريكية التركية أيسينور إيجي، قتلت برصاص قناص إسرائيلي بعدما أطلق النار على رأسها.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة، قتل القوات الإسرائيلية للناشطة من أصول تركية أيسينور إيجي بواسطة القوات الإسرائيلية جنوب نابلس.

وقالت الخارجية في بيانها أمس، إن قتل الاحتلال الإسرائيلي للمتضامنة الأمريكية التركية، هو بمثابة حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وتقدمت الخارجية المصرية بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة، ولأسرة الشهيدة بالمواساة فى مصابها الأليم.

وأكدت الخارجية المصرية، أن تلك الجريمة تعد مثالاً جديداً على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكرت الخارجية المصرية، ما أضحى يواجهه المجتمع الدول من مأزق أخلاقى غير مسبوق نتيجة الفظائع التي تُرتكب فى حق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار عقود طويلة.