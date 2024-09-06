الأمم المتحدة: انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

نيويورك- (د ب أ)

انطلقت المرحلة الثانية من حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في منطقة جنوب قطاع غزة للأطفال تحت العشر سنوات، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة يوم الخميس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن المرحلة الأولى من تطعيمات شلل الأطفال في وسط غزة قد اكتملت يوم الأربعاء، حيث جرى تطعيم 187 ألف طفل، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد والبالغ 156 ألف طفل.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة في شمال غزة، بعد الانتهاء من الحملة في الجنوب. ويأمل العاملون في المجال الإنساني في الوصول إلى ما اجماليه 640 ألف طفل. وبعد أربعة أسابيع، سيجري تقديم الجرعة الفموية الثانية لإكمال الحملة التي بدأت بعد تشخيص حالة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر بالمرض.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي: "زارت سيجريد كاج، المنسقة الإنسانية العليا لإعادة الإعمار في غزة، قطاع غزة في وقت سابق يوم الخميس لتطلع بنفسها على جهود تطعيم شلل الأطفال التي تجري حاليا".

وأضاف دوجاريك أن كاج زارت مركز التدريب في خان يونس، حيث أعادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بناء قاعدة لوجستية. كما توقفت في عيادة صحية يابانية حيث تقوم الأونروا بإعطاء تطعيمات شلل الأطفال.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه على الرغم من التحديات التي تواجهنا، تواصل المنظمة العالمية وغيرها من المنظمات الإنسانية القيام بكل ما هو ممكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح المكتب أن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام تكتيكات شبيهة بالحرب، بما في ذلك الغارات الجوية، في جنين وطوباس وقلقيلية. وقد أسفرت الهجمات عن مزيد من الشهداء والجرحى، وتدمير أو إلحاق الضرر بمزيد من الطرق والبنية التحتية.