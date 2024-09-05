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البرلمان الأوكراني يقبل استقالة وزير الخارجية كوليبا

03:29 م الخميس 05 سبتمبر 2024

دميترو كوليبا

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كييف- (د ب أ)

وافق البرلمان الأوكراني على استقالة وزير الخارجية دميترو كوليبا اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح طلب الاستقالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وكان كوليبا قد قدم استقالته أمس الأربعاء. وأصبح كوليبا، الذي تولى منصب وزير الخارجية منذ عام 2020، واحدا من الوزراء الأوكرانيين المعروفين جيدا خارج البلاد بسبب زياراته الخارجية المتكررة للحصول على الدعم لصد الغزو الروسي.

ومن المقرر أن يخلف كوليبا نائبه أندريه سيبيها / 49 عاما/. وشغل سيبيها منصب نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى أبريل الماضي.

ولم يحضر كوليبا جلسة التصويت البرلمانية. وذكرت تقارير إعلامية أنه سوف يشغل منصبا جديدا يتعلق بانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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