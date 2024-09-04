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BBC

غرق قارب هجرة في البحر المتوسط وفقدان نحو 20 شخصا

06:35 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

غرق قارب هجرة في البحر المتوسط وفقدان نحو 20 شخصا

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وكالات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، فقدان نحو 20 مهاجرا بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت الناطقة باسم المفوضية كيارا كاردوليتي على موقع إكس “فقد 20 شخصا في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قارب في الأول من سبتمبر الجاري، وفق الناجين”.

وأضافت “الناجون السبعة الذين استقبلهم فريقنا في لامبيدوسا في حالة صعبة. وفقد الكثير منهم أقارب لهم” في الحادث".

ولم تعلن الناطقة باسم المفوضية عن جنسيات الناجين أو حتى المفقودين في البحر المتوسط.

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