مسؤولون أمريكيون: انسحاب واشنطن من مفاوضات وقف إطلاق النار غير وارد

(وكالات)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين كبيرين بإدارة الرئيس جو بايدن، قولهم إنه من غير المرجح انسحاب واشنطن من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تريد وقف الحرب.

وقالت الصحيفة الأمريكية، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم، إن أغلب بنود الصفقة تم الاتفاق عليها.

وزعم المسؤولون بالإدارة الأمريكية، أن حركة حماس هي الطرف الأقل استعدادا للموافقة على الصفقة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الاتفاق المعروض يمنح حركة حماس أغلب ما تريد، زاعمة بحسب المسؤولين تقديم إسرائيل لعدد من التنازلات.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت تمسكها بمقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن في يوليو الماضي، متهمة الإدارة الأمريكية باتخاذ الجانب الإسرائيلي خلال المفاوضات.