جيش الاحتلال يُبلغ الأمن الفلسطيني باستشهاد شابين من كتائب شهداء الأقصى بطولكرم

(وكالات)

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأمن الفلسطيني بشكل رسمي باستشهاد شابين داخل منزل محاصر في مدينة طولكرم وهما من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تحتجز جثامين الشهيدين اللذين ارتقيا خلال عدوان على ضاحية ذنابة شرقي طولكرم، وترفض تسليمهم إلى السلطات الفلسطينية.

ودارت اشتباكات مباشرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعناصر المقاومة الفلسطينية، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة أحد المنازل التي قالت إن عناصر المقاومة تختبئ بداخله وأطلقت النيران عليه بشكل كثيف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، استشهاد 30 فلسطينيًا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة.