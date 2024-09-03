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الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب لبنان

11:52 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب لبنان أرشي

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بيروت- (د ب أ)

شنّ الطيران الإسرائيلي غارةً صباح اليوم الثلاثاء استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق صباح اليوم على علو منخفض فوق قرى قضاء صور والساحل البحري في جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة الخيام فجرا لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه منطقتي رأس الناقورة واللبونة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة وإعلان حزب الله مساندة غزة.

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