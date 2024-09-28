جيش الاحتلال: سنستهدف من يحل محل حسن نصر الله

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا سنستهدف من يحل محل الأمين العام لحزب الله الذي تم اغتياله حسن نصر الله، ونعتزم خلق نظام جديد.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال لسي إن إن، أننا لدينا مجموعة كبيرة من الأدوات والعمليات البرية واحدة منها.

وتابع، أن تقليص قدرات حزب الله وتفكيكه لن يكون سريعا لكن سنواصل استهدافه.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن استشهاد نصر الله يحقق العدالة لضحاياه بما في ذلك آلاف المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات إرهابية مدعومة من طهران"، وزعم أن نصر الله وحزب الله كانا مسؤولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى أربعة عقود.

وتابع: "وجهت وزير الدفاع لتعزيز الوضع الدفاعي لقواتنا في الشرق الأوسط للحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع"، موضحا أن هدفنا في نهاية المطاف هو تهدئة الصراعات الجارية في كل من غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وأكمل، أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإزالة التهديدات التي تواجهها إسرائيل وتحقيق الاستقرار.