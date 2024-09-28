العكاري: هجمات حزب الله ستكون عشوائية الفترة المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد العميد طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، أنه كان من المفترض مع دعم حلفاء إسرائيل المادي والتكنولوجي لها، أن يكون هناك رد فعل سريع من حزب الله بعد عملية إنفجار أجهزة البيجر أو عملية إغتيال فؤاد شكر، مشيرًا إلى أن من سيتولى القيادة من الصفوف الثانية لحزب الله إذا ظل على هذا الوضع دون حل مشكلة الاختراق الأمني والعسكري سيتم إغتياله.

وأضاف "العكاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد من حزب الله قد يكون هناك هجمات عشوائية حتى يتعين قائد لحزب الله، وستعمل الفصائل بطريقة لامركزية وبهجمات غير منسقة.

وواصل: "تداعيات إغتيال الأمين العام لحزب الله ستكون عميقة على المستوى الإقليمي والعالمي، والجبهات المساندة لحزب الله ستأخذ تعليمات من إيران، وهذا لا يعني أن إيران تدخل هذه المواجهة المباشرة إلا في حالة وجود تهديد حقيقي".