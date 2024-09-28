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BBC

رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مواقع مختلفة

10:25 ص السبت 28 سبتمبر 2024

صواريخ

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وكالات

أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق رشقة صاروخية رابعة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، وأشارت إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ متوسطة المدى، أدت لتفعيل صفارات الإنذار في بلدات عدة.

ووجهت الجبهة الداخلية الإسرائيلية نداء لسكان الجولان والجليل الأعلى، وطلبت منهم البقاء قرب الملاجئ والغرف المحصنة وعدم التجمهر.

إسرائيل صفارات الإنذار الجيش الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان الجليل
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