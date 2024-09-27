لافروف: مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يعيد مواطنيها للشمال

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "مسار الحرب الذي اختارته إسرائيل لن يسمح لها بإعادة مدنييها إلى الشمال".

وشدد لافروف على أن هناك حاجة لإنهاء العنف المتصاعد على الفور قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة تماما كما يتمنى البعض.

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن "هجوم الضاحية جريمة حرب تعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني".

وأضاف بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب لبنان والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية.

وأضاف المتحدث، أن هجوم الضاحية جريمة حرب واضحة والنظام الأمريكي شريك فيها ويتحمل المسؤولية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "ندين بشدة الهجوم الوحشي والإرهابي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.