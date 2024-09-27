نتنياهو أمام الأمم المتحدة: على حماس أن تغادر قطاع غزة

وكالات

شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الأمم المتحدة الجمعة، أن على "حماس أن تغادر" وألا يكون لها أي دور في إعادة إعمار غزّة، متعهّدا مواصلة القتال حتى تحقيق "النصر الكامل".

وقال نتنياهو أمام الدبلوماسيين المجتمعين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "إذا بقيت حماس في السلطة فستعيد تجميع صفوفها.. وتهاجم إسرائيل مرة تلو الأخرى.. لذا على حماس أن تغادر".

كما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران من أن بلاده ستقصفها إذا تعرّضت للقصف أولا وقال إن بإمكان بلاده الوصول إلى أي جزء من أراضي الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: "ليس هناك أي مكان في إيران لا يمكن لذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه. ينطبق الأمر ذاته على الشرق الأوسط برمته".

غادر عدد كبير من مندوبي الأمم المتحدة قاعة الجلسيات، فور صعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسعة والسبعين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لما نشرته سي إن إن، فقد تم سماع سخرية البعض فور اعتلاء نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته.

وقال نتنياهو في ملاحظاته الافتتاحية: "قررت المجيء إلى هنا ووضع الأمور في نصابها الصحيح، إسرائيل تخوض حربا وتكافح للبقاء، ونسعى للسلام وسنحقق السلام مرة أخرى، واليوم قررت الحضور أمام الأمم المتحدة لتصحيح الأمور".