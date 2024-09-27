فور صعود نتنياهو المنصة.. عدد كبير من مندوبي الأمم المتحدة يغادرون القاعة

وكالات

غادر عدد كبير من مندوبي الأمم المتحدة قاعة الجلسات، فور صعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسعة والسبعين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لما نشرته سي إن إن، فقد تم سماع سخرية البعض فور اعتلاء نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته.

وقال نتنياهو في ملاحظاته الافتتاحية: "قررت المجيء إلى هنا ووضع الأمور في نصابها الصحيح، إسرائيل تخوض حربا وتكافح للبقاء، ونسعى للسلام وسنحقق السلام مرة أخرى، واليوم قررت الحضور أمام الأمم المتحدة لتصحيح الأمور".