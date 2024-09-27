وزير الخارجية اللبناني يدعو لتدخل دولي ووقف إطلاق النار

نيويورك- (د ب أ)

دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في مناشدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس إلى إنهاء العنف في الشرق الأوسط.

وقال بو حبيب في كلمته: "هذا وضع يتطلب تدخلا دوليا عاجلا قبل أن تتصاعد الأمور إلى مستوى خارج عن السيطرة، مما يجعل هذه الأزمة مستحيلة الاحتواء".

وأضاف: "مستقبل شعبنا وازدهارنا في خطر".

كما دعا إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران إلى اتخاذ "جميع التدابير الممكنة" لضمان قبول اقتراح وقف إطلاق النار.

وبعد شهور من الاشتباكات الحدودية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، الذي يقول إنه يعمل تضامنا مع حماس في غزة، بدأت إسرائيل يوم الاثنين الماضي حملة جوية مكثفة لاستهداف مواقع حزب الله في لبنان، ما جعل المنطقة على شفا حرب شاملة.

وقتل المئات وتشرد عشرات الآلاف من الناس في لبنان منذ أن بدأت إسرائيل قصفها المكثف قبل أربعة أيام.

وتجري جهود دولية للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أي خطة تم الاتفاق عليها وتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "بقوة كاملة".





