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BBC

الانفجار كان ضخمًا.. إسرائيل تعترض صاروخًا يمنيًا أطلق على تل أبيب

01:18 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

تل أبيب

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دوت صافرات الإنذار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في تل أبيب الكبرى، بينما سُمعت أصوات انفجار ضخم في المنطقة.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان تناقلته وسائل إعلام عالمية، أن صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن في اتجاه تل أبيب، حيث تم اعتراضه بواسطة منظومة الدفاع الجوي أرو.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن من النوع فرط صوتي.

وقد تصاعدت الغارات الإسرائيلية على لبنان، بينما اعتمد حزب الله سياسة قواعد الاشتباك من هجماته ضد المنشآت العسكرية في الداخل المحتل، وسط حديث عن مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ضرب تل أبيب العدوان الإسرائيلي على لبنان الحرب بين إسرائيل ولبنان القبة الحديدية
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