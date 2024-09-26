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رئيس هايتي يثير الجدل بشربه الماء من قربة خلال خطابه في الأمم المتحدة "فيديو"

11:21 م الخميس 26 سبتمبر 2024

هايتي

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس دولة هايتي خلال خطاب ألقاه أمام المجلس الرئاسي الانتقالي في الأمم المتحدة.

وظهر رئيس هايتي في الفيديو وهو يشرب الماء بشكل لافت، إذ بدا عطشانًا للغاية حيث لجأ إلى الشرب من قربة ماء بدلاً من استخدام الكأس المعتاد.

كان وزير الخارجية الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة ستقدم 160 مليون دولار إضافية كمساعدات تنموية اقتصادية وصحية وأمنية لشعب هايتي، مما يزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الجزيرة الكاريبية منذ عام 2021 إلى أكثر من 1.3 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة ترأسها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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