سي إن إن: إسرائيل تستعد لتوغل بري محتمل في لبنان

وكالات

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار لجنود اليوم الخميس، إن القوة تستعد إلى جانب جيش الاحتلال لغزو بري للبنان لمحاربة حزب الله في حالة صدور أمر، حسبما أعلنت سي إن إن.

وأضاف قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "نحن نستعد جنبا الى جنب مع القيادة الشمالية لدخول مناورة برية. ونحن نستعد لذلك، هذه فرصتنا لإضعافهم وإخراجهم من الجو ومن الأرض بطريقة منظمة".

وتابع تومر بار أيضا، إن جيش الاحتلال يهدف إلى "أولوية قصوى" لمنع نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله، مشيرا إلى أن ثقة حسن نصر الله وإعلانه القدرة على التعافي مما حدث له قبل عدة أيام بشأن تفجير أجهزة اتصالات وأجهزة لاسلكية، يعتمد على خط الأنابيب القادم من إيران،

ومن جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أُبلغت بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان "لكن من الواضح أنها لم توافق عليه".