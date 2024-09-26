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مسؤولون: نتنياهو شارك بصياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت

08:39 م الخميس 26 سبتمبر 2024

نتنياهو

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمقربين منه شاركوا بشكل مباشر في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقال المسؤولون، إن اقتراح وقف إطلاق النار لم يناقش أثناء اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأربعاء.

كان موقع أكسيوس قال نقلا عن مسؤول بوفد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في نيويورك، إن التقدير أننا لن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وسنواصل القتال.

وقال مسؤول إنه لم تناقش مسألة مخطط وقف إطلاق النار على الإطلاق في اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني أمس الأربعاء.

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لبنان
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