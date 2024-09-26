الحوثيون يؤكدون استمرار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي على جبهة الإسناد

(وكالات)

أعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع باستخدام 39 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة.

وقال عبد الملك الحوثي، إن البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن أصبح منطقة محظورة تماما على إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد زعيم الجماعة الحوثية، على ثبات الموقف اليمني على جبهة المقاومة لدعم فلسطين ولبنان، مشددًا على استمرار جبهات الإسناد كلها طالما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما كشف الحوثي، عن صاروخ جديد اسمه الصاروخ "فلسطين 2"، قائلًا إنه إنجاز كبير.

وأكد الحوثي، على دخول الصاروخ للخدمة لصالح المرحلة الخامسة من التصعيد لمساندة قطاع غزة.