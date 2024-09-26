أمين عام المجلس العربي الإسلامي لحسن نصر الله: اكتب وصيتك من اشتراك باعك

كتبت- سلمى سمير:

خلال مقابلة له في قناة "العربية" طلب أمين عام المجلس العربي الإسلامي، محمد علي الحسيني، من زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، كتابة وصيته عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان.

وقال علي الحسيني إن الحرب التي شهدها لبنان عام 2006 كان متفق عليها وفي نطاق محدود حسب تعبيره، وأضاف "ما جرى عام 1996 كان نزهة وما جرى عام 1993 كان من أجل حكاية سياسية الكل يعرفها".

بعد ذلك وصل الحسيني، إلى الهجوم الإسرائيلي الحالي على لبنان، حيث قال إن الغارات الحالية على الجنوب اللبناني ليست مبنية على سياسة محددة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيدخل ويجتاح لبنان ويتقدم فيها دون وجود أي رادع له.



وتابع أمين عام المجلس العربي الإسلامي، أن ما يشهده لبنان الآن ليس حربا نفسيا، متوجها بالحديث لحسن نصر الله "اجمع شملك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم".