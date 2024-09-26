لتنسيق دعم أوكرانيا.. البيت الأبيض: بايدن يدعو لعقد اجتماع رفيع المستوى بألمانيا

واشنطن/برلين- (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يدعو إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في ألمانيا في أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن تبحث أكثر من 50 دولة في هذا الاجتماع تنسيق الجهود الرامية إلى دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.



وسيتوجه بايدن إلى ألمانيا في منتصف الشهر المقبل حيث من المنتظر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وفي أعقاب ذلك سيتوجه إلى القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة رامشتاين.



وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لم يحدد موقع الاجتماع الرفيع المستوى لمجموعة دول الاتصال الخاصة بأوكرانيا والتي تقودها الولايات المتحدة، فإن من الممكن توقع أن هذا الاجتماع سينعقد في رامشتاين إذ يُطْلَق على هذه المجموعة أيضا اسم مجموعة رامشتاين، وجرت العادة أن تعقد هذه المجموعة اجتماعاتها في رامشتاين برئاسة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.



يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا هما أكبر موردي الأسلحة لأوكرانيا.ويأتي موضوع دعم أوكرانيا من بين الموضوعات الرئيسية التي سيبحثها بايدن خلال زيارته لألمانيا.



يشار إلى أن هذه الزيارة ستكون هي أول زيارة ثنائية يقوم بها بايدن لألمانيا خلال فترة ولايته التي تمتد لأربع سنوات، كما أنها أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي لبرلين منذ أن زار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في جولة وداع في نوفمبر 2016.