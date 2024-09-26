مندوب الاتحاد الروسي: نرفض العدوان الإسرائيلي على المدنيين في لبنان

كتب- محمد فتحي:

قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن العدوان الإسرائيلي على لبنان أسفر عن سقوط مئات الضحايا وشرد الآلاف، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف مندوب الاتحاد الروسي بمجلس الأمن: "نرفض العدوان الإسرائيلي على المدنيين"، مطالبا بالوقف الفوري للأعمال العدائية بالشرق الأوسط وإيجاد تسوية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية لتجنب حرب شاملة.

وأشار إلى أنه يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية ضد لبنان، مؤكد أن الاتحاد الروسي يدعم عمل اليونيفيل جنوبي لبنان، إذ يجب دعم الجهود الدولية من أجل نزع فتيل الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بدء موجة جديدة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وقالت الوكالة إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت في بعلبك شرقي لبنان، إلى جانب غارة على منزل في المدينة الصناعية بقضاء صور جنوبي البلاد، وأخرى على بلدة طير حرفا في القطاع الغربي.