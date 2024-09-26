أنطونيو جوتيريش: لبنان وصلت إلى شفير الهاوية ويجب أن نشعر جميعا بالقلق

محمد فتحي:

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني تنتهك سيادة لبنان، لافتا إلى أن لبنان وصلت إلى شفير الهاوية ويجب أن نشعر جميعا بالقلق، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأسر اللبنانية تهرب من منازلها والشوارع مكتظة والمطارات تعج بالفارين من هجمات إسرائيل، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد في الجنوب اللبناني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بدء موجة جديدة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وقالت الوكالة إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت في بعلبك شرقي لبنان، إلى جانب غارة على منزل في المدينة الصناعية بقضاء صور جنوبي البلاد، وأخرى على بلدة طير حرفا في القطاع الغربي.