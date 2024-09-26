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الأمين العام للأمم المتحدة: سيادة لبنان يجب أن تُحترم

01:34 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

أنطونيو جوتيريس

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وكالات

قال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، إن سيادة لبنان يجب أن تحترم، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بدء موجة جديدة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وقالت الوكالة إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبي شيت في بعلبك شرقي لبنان، إلى جانب غارة على منزل في المدينة الصناعية بقضاء صور جنوبي البلاد، وأخرى على بلدة طير حرفا في القطاع الغربي.

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