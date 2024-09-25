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BBC

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للدخول إلى القرى التي حولها حزب الله لموقع عسكري كبير

06:21 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

هارتسي هاليفي

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وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن طائرات سلاح الجو تهاجم دون توقف في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش يستعد لمناورات برية.

وأكد هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمناورة برية والدخول لأرض "العدو" والقرى التي حولها حزب الله إلى موقع عسكري كبير.

ولفت هاليفي إلى أن حزب الله اللبناني وسع اليوم دائرة نيرانه، مؤكدا أنه سيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم، مشددا على أن هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي واضح وهو إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان.

هارتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني
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