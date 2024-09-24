مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة: منفتحون على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان.

وأشار المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إلى أن هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار، وإسرائيل منفتحة على ذلك، مؤكدا أن جيش الاحتلال لا يرغب في شن أي غزو بري في أي مكان ويفضل الحل الدبلوماسي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إنهم قلقين من أن تصاعد الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان قد يخرج عن السيطرة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن مسؤولين بالإدارة الأمريكية يشتكون سرا من ضعف تأثير واشنطن على سلوك إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن مهمة القوات التي سترسل للمنطقة الاستعداد في حال الحاجة لتنفيذ عمليات إجلاء.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل دعم إسرائيل بالأسلحة رغم وصول المنطقة إلى شفا صراع أكبر، موضحين أن هناك قلق متزايد داخل إدارة بايدن من أن واشنطن فقدت القدرة على منع اندلاع صراع أوسع.