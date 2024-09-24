جيش الاحتلال: ندقق في نتائج الضربات الأخيرة التي وجهناها لقادة حزب الله أخيرًا

وكالات

زعم المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، أنه تم القضاء على قدرات حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشيرا إلى أن الجيش يركز الآن على القضاء على قادة الحركة.

وذكر هاجاري أن 300 صاروخ أطلق من لبنان اليوم باتجاه إسرائيل، زاعما أن جيش الاحتلال قضى على الكثير من قدرات حزب الله ويركز على القدرات الاستراتيجية للحزب.

وقال هاجاري إن حزب الله حول منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال، مدّعيا أن الجماعة اللبنانية تخبئ الشاحنات وسط المنازل التي تؤوي مدنيين في جنوب لبنان.

وادّعى هاجاري أن حزب الله جعل من آلاف المنازل في المنطقة الجنوبية من لبنان مخابئ، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يدقق في نتائج الضربات الأخيرة التي وجهها لقادة حزب الله أخيرا.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهدف النهائي هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.