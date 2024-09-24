عبد العاطي يلتقي نظيره الإيطالي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع "أنطونيو تاياني" وزير خارجية إيطاليا، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي عكستها الزيارة الأخيرة لرئيسة وزراء إيطاليا إلى مصر في مارس الماضي، والتي شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وعبر عبد العاطي عن الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تشهده من تقدم ملموس على مدار الفترة الماضية، وكذلك عن التطلع لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بإجمالي مليار يورو وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة بإجمالي 4 مليار يورو.

واستعرض عبد العاطي التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية المُباشرة إلى مصر، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي بين البلدين.

واتصالاً بالأزمة في غزة، أكد عبد العاطي ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وأهمية نفاذ المساعدات إلى غزة دون عوائق، وتجنيب المنطقة الدخول في حرب إقليمية أو اتساع نطاق المواجهات والعنف، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الخصوص، وبما يضمن تحقيق أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية وتبادل التأييد في مجال الترشيحات الدولية، وغيرها من الموضوعات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.