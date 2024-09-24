المجلس الإسلامي العربي: نصر الله مسؤول عن إلقاء لبنان في التهلكة

وكالات

قال أمين المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، إن "حزب الله ذهب إلى سوريا والعراق واليمن ومارس كل الوسائل العسكرية، لدرجة أنه أصابه الغرور وظن أنه أصبح قوة إقليمية يستطيع هزيمة العالم.

وأضاف أمين المجلس الإسلامي العربي خلال حديثه مع قناة العربية، "أن هذا خطأ واستخفاف"، داعيًا أية الله علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق إلى الحجر على نصر الله، قائلًا إنه "مسؤول شرعًا عن إلقاء لبنان إلى التهلكة".

وقال الحسيني إن "حسن نصر الله يعلم أن إسرائيل تمتلك أقوى الأسلحة والجيوش في المنطقة"، موضحًا أن نصر الله لم يستخدم أسلحته النوعية ردًا على استهداف القيادي في الحزب فؤاد شكر "لأن قرار إطلاقها إيراني"، و"أن من صفات نصر الله الغرور والثقة المفرطة"، حسب كلامه.

وتابع أمين المجلس الإسلامي العربي ، قائلًا إن "نصر الله لن يُسمح له باستخدام الصواريخ الدقيقة إلا بقرار إقليمي إيراني".

وكشف الحسيني أن "نصر الله قال لو كنت أعلم بنتائج حرب لبنان لما فعلت ما فعلته".. "و نصيحتي لـه عليك أن تزن الأمور فأنت مسؤول عما يحدث في لبنان".

كما أوضح أن "الأولوية القصوى لاستخدام الأسلحة الدقيقة هي حماية إيران وليس لبنان، وأن هناك نقمة لبنانية وعدم رضا شيعي من نصر الله بعد مشاركته في حرب الإسناد التي قام بها لمساندة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "وإذا استمر حسن نصر الله فيما يفعله فإنه يتحمل المسؤولية عما يحل بلبنان وشعبه، وأن إسرائيل لا تعتبره مؤثرًا ومهددًا لها".