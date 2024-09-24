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مطار بيروت يُعلن إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية للبنان وإليه

11:17 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

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(وكالات)

أعلن مطار بيروت، اليوم الثلاثاء، إلغاء أكثر من 30 رحلة من لبنان وإليها اليوم، يأتي ذلك في إطار التصعيدات التي تشهدها لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من جنوب لبنان إلى 500 شهيد.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على الجنوب اللبناني، أدت لاستشهاد المئات وإصابة أكثر من 1000 لبناني من المدنيين.

جاء التصعيد بعد شن حزب الله اللبناني هجمات واسعة على الشمال الإسرائيلي للرد على عملية اغتيال قادته في ضاحية بيروت الجنوبية.

مطار بيروت لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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